Workshop Perlenstricken

Die Teilnehmer stricken in der Technik des Perlenstrickens hübsche Pulswärmer, Zierbordüren an Pullover oder fertigen in der Technik der Perlenhäkelns z. B. einen Perlenbeutel.

Schritt für Schritt erhalten sie von der Dozentin Elisabeth Matschiner die entsprechende Anleitung des Perleneinstrickens oder Perlenhäkelns, so dass sie zuhause Ihre Arbeit selbständig fertigstellen können.

Mitzubringen sind: Strumpfwolle oder Häkelgarn 100 % Baumwolle 280m/50g, Perlen 2,5 mm waschbar, in verschiedenen Farben passend zur Wolle, zum Beispiel Rocailles oder Glasperlen (keine Wachsperlen), Stricknadeln 20 cm Nr. 1,5 oder 2 (Nadelspiel), Häkelnadel Nr. 1,5 oder 2, Karoblock, Bleistift.

Anmeldung unter Telefon 09342 / 301-511 oder E-Mail: grafschaftsmuseum@t-online.de