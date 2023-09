Workshop: Qi Gong

Die 8 Brokatübung ist seit dem chinesischen Altertum bekannt und gehört zu den weitest verbreiteten Qigongübungen in China. Der chinesische Name „Baduanjin“ – „8 Brokate“ weist darauf hin, dass es sich um etwas sehr kostbares und elegantes handelt.

Durch die Ausübung der 8 Brokate in Kombination mit der Atmung werden unsere inneren Organe und Leitbahnen, die Knochen, sowie das Nervensystem gekräftigt und unser Körper wird durchlässig und beweglich. Anspannung und Entspannung wechseln einander ab, die aufrechte Haltung fördert Stabilität und Zentriertheit und Fehlhaltungen der Wirbelsäule werden korrigiert.

Wir werden die Art und Weise lernen, wie sie in den den Wudangbergen von Meister Tian Liyang unterrichtet und praktiziert werden, in Kombination mit den 6 heilenden Lauten. So lernt man neben den 8 Brokaten neue, inspirierende Aspekte kennen und erweitert sein Verständnis von den Übungen grundlegend.

Die 6 heilenden Laute sind eine uralte daoistische Übung. Sie gehören zu den Basisübungen des Daoismus und sind von großem Wert für die Gesunderhaltung unseres Körpers. Dabei wird jedem Organ in unserem Körper ein bestimmter Laut zugeordnet, der die Schwingung dieses Organs unterstützt.

Durch die 6 heilenden Laute reinigen wir unseren Körper von innen und reichern ihn mit der Lebensenergie Qi an. Der gesamte Körper wird harmonisiert. Unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden werden spürbar gesteigert.

Ziel des Workshops ist es, die ersten vier Brokate selbständig zu Hause praktizieren zu können.

Ein Folgeworkshop mit den Übungen 5-8 sowie Wiederholung und Korrektur der ersten 4 Übungen ist angedacht.

Für Einsteiger, Fortgeschrittene und Praktizierende aller Formen und Stile.