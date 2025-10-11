Workshop Räuchern mit Baumharzen

„Geruchsmenschen“ kommen am Samstag, den 11. Oktober im Rahmen des vierstündigen Workshops zum Thema Räuchern mit Baumharzen voll auf ihre Kosten.

Zunächst gibt es eine kleine Einführung in die verschiedenen Baumharze und ihre Verwendungsmöglichkeiten und dann dürfen selbst verschiedene Baumharze geräuchert werden. Räuchern ist eine sehr alte Tradition, die seit einiger Zeit auch in Privathaushalten wieder voll in Mode gekommen ist. Seit Jahrhunderten wird die Tradition des Räucherns im Verbrennen von Weihrauch im kirchlichen Gottesdienst gelebt. Als Hilfe und Vermittlung zwischen dem Himmlischen und dem auf Erden Lebendigen schlägt der Rauch die Brücke. In anderen Glaubensrichtungen wird der Weihrauch als meditationsfördernd eingesetzt. Die kleinen Leute haben früher beispielsweise ihre Ställe ausgeräuchert oder Harze und Kräuter in der Heilkunde verbrannt. Wie groß die Bandbreite der Verwendung der Harze ist, wird im Rahmen des Workshops vorgestellt. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt, bitte auf wetterangepasste Kleidung achten.