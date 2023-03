Workshop: Shibori-Färben / Ludwigsburg

Kursnummer: L220429

Shibori ist eine Batiktechnik aus Japan, bei der mit geometrischen oder floralen Ornamenten Textilien eingefärbt werden. Das dafür typische Indigo-Blau erstrahlt danach in neuen Dekoren. In diesem Kurs werden wir Stoffe mit kunstvollen Mustern herstellen. Mütter und Kindern können sich von ihrem Einfallsreichtum inspirieren lassen, mit Hölzern, Klammern und Farbe im Wasser färben und Spaß miteinander an der staunenswerten Welt des Batikens haben. Die Dozentin vermittelt die einzigartige Shibori-Färbetechnik in einfachen Schritten.

Gebühr: 68,00 Euro (für Mutter und Kind, jedes weitere Kind 10,00 Euro)

Anmeldung:

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg

Anmeldeformulare unter: kunstschule-labyrinth.ludwigsburg.de