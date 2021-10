Die Solo-Improvisation hat eine Radikalität in ihrer Akzeptanz von all dem, was ist. Es ist eine sanfte Radikalität, die den Improvisierenden Raum gibt für das Vorhandene und das Wahrgenommene. Der Ausgangspunkt ist, dieses Sein zu akzeptieren, um dann in Strukturen und Gestalten hineinzuwachsen mit all ihren Brüchen und Transformationen. Der Fokus geht aber über die Figur hinaus. Er beinhaltet auch den Raum: macht ihn auf, lässt ihn klingen. Auch die Beziehung zu den Zuschauenden ist ein Aspekt.In diesem Workshop arbeiten wir mit Bewegung, Sound und Text, welche wir aus dem Moment heraus generieren. Wir untersuchen bei der Reise ins Ungewisse die Textur, die Inhalte und die Musikalität unseres Materials. Dieser generationsübergreifende Workshop ist offen für alle, jeden Alters und ob mit oder ohne Vorkenntnissen.

