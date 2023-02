Songwriting mit der Gitarre mit Christoph Schellhorn

Kann jeder einen Song schreiben? Wahrscheinlich schon. Kann jeder einen guten Song schreiben? Hm… das wird man erst wissen, wenn man es versucht. Tipps und Tricks zum Erweitern deines Gitarrenspiels werden mit dem großen Thema Songwriting verwoben. Rhythmus, Melodie, Töne und Poesie – wie all das zusammenfindet, das wird in diesem Workshop in lockerer Atmosphäre vermittelt. Die vielen Facetten der akustischen Fingerstyle-Gitarre werden großzügig beleuchtet und nicht selten kommt es sogar vor, dass alle gemeinsam einen Song schreiben!

Solo, nur mit Gitarre und Gesang, spannt Christoph Schellhorn den Bogen von Folk über Blues bis zu Acoustic Rock mit Texten auf Englisch und Tirolerisch. In 23 Bühnenjahren hat er sich einen hervorragenden Ruf als versierter Fingerstyle-Gitarrist erspielt und bereits mit so unterschiedlichen Künstlern wie Peter Ratzenbeck, Kieran Halpin, Chris Jones oder Schiffkowitz (STS) gearbeitet. Schellhorn ist seit vielen Jahren gefragter Studiogitarrist und Workshop-Dozent.

"Schellhorn bietet Saitenakrobatik und künstlerische Konsequenz in Gestalt eines bescheiden gebliebenen, österreichischen Gitarristen, der längst das Format eines internationalen Stars hat." – Concerto Magazin