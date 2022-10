Starke Mütter – Starke Töchter!

Für Frauen

Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs für Mütter mit Töchtern (9-12 Jahre)

In diesem Kurs geht es vor allem darum, dass Mütter und Töchter gemeinsam lernen wie sie sich gegen grenzüberschreitende oder inbedrohlichen Situationen schützen und wehren können. Der Blick fürunangenehme und grenzverletzende Situationen wird geschärft und gemeinsam werden Strategien für den Alltag entwickelt.

In verschiedenen Übungen und Rollenspielen können Mütter und Töchter (gemeinsam und in getrennten Einheiten) neue Handlungsmöglichkeiten in Belästigungssituationen üben. Außerdem werden sie sich bei einem Angriff mit einfachen und Techniken effektiv verteidigen können.

Powervolle Spiele sorgen für Spaß und Auflockerung. Zudem gibt es viele Möglichkeiten für Gespräche.

Ein starkes Selbstbewusstsein und ein positives Frauenbild stehen im Mittelpunkt des Kurses.

Gerne können auch Mütter-Vertreterinnen oder wichtige weibliche Bezugspersonen wie Großmütter/Tante/Stief- oder Tagesmütter teilnehmen.

Der Kurs setzt keine sportlichen Fähigkeiten voraus.

Frauen und Mädchen unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, Religion, Gewicht und Größe sind herzlich eingeladen teilzunehmen!