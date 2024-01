Unsichtbare Zügel - Lesung mit Christa Gießler

Der bereits 1987 erschienene Roman "Unsichtbare Zügel" handelt von Hannelore Münch, die 1954 in einem kleinen sachsen-anhaltischen Dorf geboren und stark von ihrem eigenwilligen Großvater geprägt wird, der sie auch noch nach seinem Tod weiterhin stark beeinflusst. 2019/2020 erhielt der Roman ein weiteres Kapitel welches der Frage nachgeht was einer solcherart geprägten Hannelore in den mehr als vier Jahrzehnten seither widerfahren ist: große Liebe und widersprüchliche Freundschaften hat sie erlebt, ebenso aber Kränkungen und zerstörerische Beziehungen und natürlich die Wiedervereinigung Deutschlands.

Christa Gießler, geboren in der Nähe von Querfurt in Sachsen-Anhalt, lebt seit den 1990er-Jahren in Stuttgart und schrieb bereits zahlreiche Romane und Erzählungen. 2004 war sie Mitbegründerin des FischerLautner-Verlages in Ditzingen.