TaKeTiNa® - Rhythmus, Bewegung, Stimme

W303 // L // Sarah Neumann

Rhythmus, Bewegung, Stimme

im Jetzt sein Im TaKeTiNa-Prozess können innere Ruhe und Zufriedenheit mehr und mehr Raum finden. Gedanken lösen sich auf, der Zustand der Präsenz verstärkt sich, ein Entspannen und Durchatmen und ein Wach und im Moment sein sind gleichzeitig möglich. Im musikalischen TaKeTiNa-Prozess ist der Körper das Instrument. Auf verschiedenen rhythmischen Ebenen (Stimme, Schritte, Klatschen) werden die Teilnehmer*innen Schritt für Schritt in einen Zustand der Gleichzeitigkeit geführt, in dem jede*r dazu eingeladen ist, das zu machen, was gerade leicht geht. Das Wahrnehmen und das Bewegen im eigenen Zeitmaß helfen, tiefer und tiefer in den Zustand der Präsenz und in den Kontakt mit sich selbst zu kommen. TaKeTiNa® ist eine von Reinhard Flatischler entwickelte Methode und eine Art rhythmische Meditation und ein musikalischer Gruppen- und Selbsterfahrungsprozess. Es geht nicht um Rhythmusübungen oder darum, etwas nachzumachen. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Mehr Infos unter www.taketina.com