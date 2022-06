Tanz-Musik-Improvisation

W152 // L // Christine Lang-Genthner (Tanz) und Aranya van der Houwen (Musik)

...im Freien

...in der wunderschönen Natur

Der besondere Ort am Hungerberg inspiriert zu Bewegung und Musik. Gemeinsam wollen wir uns im Freien begegnen und kreativ austauschen. Wir erleben die Natur neu. Wir lauschen Aranyas musikalischer Begleitung und werden beim Tanzen zuerst geführt durch Improvisationsthemen von Christine, um dann selbst die Impulse der Natur mitaufzunehmen und weiterzuentwickeln. Der Workshop wird eine musikalische und tänzerische Entdeckungsreise: das, was wir vorfinden – sei es ein Ast, ein Blatt, ein Stein, eine Blüte oder was auch immer – gibt uns Impulse für Klänge, Geräusche, Bewegungen, Tanzmotive.

Lasst uns den Sommer tanzen!