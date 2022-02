Workshop Textilsiebdruck

Im zweitägigen Kurs erkunden wir die handwerklichen Möglichkeiten des Textilsiebdrucks. Siebdruck ist eine künstlerische Technik, die alle erdenklichen Vorlagen, vom handgezeichneten Strich bis zum gerasterten Foto, auf Papier und Stoff bringen kann. Dieser Kurs beinhaltet den händischen Motiventwurf. Ohne digitale Zwischenschritte drucken wir handgefertigte Motive mit Siebdruck und ausgeschnittener Schablone auf selbst mitgebrachte Textilien. Ob T-Shirt, Tasche, Kissenbezug oder individuelle Stoffkreationen zur Weiterverarbeitung - uns sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Dieser Kurs ist darauf ausgelegt Siebdrucktechniken zu erlernen, welche auch

Zuhause umsetzbar sind.

Am ersten Tag werden wir uns mit Entwurf und Ausarbeitung der Motive beschäftigen. Besonderheiten bei der Ausarbeitung eines druckfähigen Stencils mit Cutter und Folie werden

berücksichtigt und grundsätzliche Fragen zu Technik geklärt.

Am zweiten Tag bedrucken wir alles, was uns in „die Quere“ kommt. Die Kursteilnehmer* innen sollten sich vorab Gedanken darüber machen, was sie bedrucken wollen und die entsprechenden Textilien (Naturfasern) mitbringen.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der gegebenen Hygienevorschriften der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch HIER über die tagesaktuellen Vorgaben.