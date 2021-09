Workshop: Work-Life-Balance

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und privaten Bedürfnissen ist Grundlage für ein glückliches und erfülltes Leben. Dies zu erreichen, ist jedoch nicht immer leicht.

Dieser Workshop befasst sich mit den wichtigsten Faktoren und Strategien, die zu einer guten Balance im Alltag gehören. Sie lernen die verschiedenen Rollen kennen, die Sie in Ihrem Leben einnehmen, und lernen, sich zu strukturieren und den Raum zu schaffen, den Ihre privaten Bedürfnisse benötigen. Durch praktische Beispiele und Übungen lernen Sie den Inhalt des Workshops auch nachhaltig im Alltag anzuwenden. Sie entwickeln einen Methodenkoffer, der Ihnen dabei helfen kann, auch in Zukunft ein erfülltes und ausbalanciertes Leben zu führen. Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.