Yoga Dance Flow

W149 // L //Joschua Taake

Joschua beeindruckt als ehemaliger Tänzer mit seiner einzigartigen Yoga Praxis. Er begeistert durch die elegante Kombination von Yoga, Tanz, Musik und Emotionen.

Die Tanzelemente schulen deinen Ausdruck. Yoga bringt dich in Verbindung mit deinem Innern. Mit der Musik spricht er gezielt deine Emotionen an. Er bietet dir immer etwas Neues, mal energiegeladen und rhythmisch, mal gefühlvoll und lyrisch. Er arbeitet mit einer Vielzahl an Musikgenres wie z.B. Hip Hop, Jazz, Pop, virtuosen Klängen und vielem mehr. Durch die Einstudierung einer Choreografie gibt er dir die Möglichkeit in einen Fluss zu kommen. In diesem Fluss hast du die Möglichkeit dich selbst zu erkennen und deine reinste, höchste und ehrlichste Expression deiner Selbst zur Matte zu bringen.

Egal ob Anfänger*in oder Fortgeschrittene*r, hier sind alle bestens aufgehoben. Lasst euch überraschen und flowt mit ihm durch die Sphären euer Selbst.

Nochmal zusammengefasst: Ihr kombiniert Asanas mit Tanzelementen und fließt gezielt auf die Musik. Joschua ist ein herzlicher und energiegeladener Sonnenschein. Probiert seinen Workshop aus, lernt ihn kennen und ihr werdet sehen – es macht Spass!