Workshop: Zirkuswerkstatt / Ludwigsburg

Hier können alle mitmachen, die Spaß an der Bewegung haben. Besondere Talente sind nicht nötig. In einem bunten Mix aus Jonglage, Balance, Clownerie und Akrobatik lernt ihr Tricks und Spiele mit Bällen, Ringen, Keulen, Diabolo und Devil-Stick. Beim Einrad fahren, Rola Bola usw. werdet ihr in die jeweiligen Techniken eingeführt und euer Gleichgewichtssinn wird geschult. Ihr lernt die Grundlagen der Akrobatik kennen, erfahrt die soziale und kommunikative Seite der Artistik im gemeinsamen Tun und könnt als Clowns neue Seiten an euch entdecken. Die intensiven Samstags-Workshops können auch einzeln belegt werden, allerdings ist eine Teilnahme an mehreren oder allen Terminen sehr sinnvoll. Mehrfachteilnehmer können in das Aufführungsprogramm integriert werden, das bei den Labyrinth FestSpielTagen am Samstag, 16.07.2022 und Sonntag, 17.07.2022 gezeigt wird. Dafür ist die Teilnahme beim Workshop „Zirkus Spezial“ am 01.07. und 02.07.2022 erforderlich.

