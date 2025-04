WorkshopTag "OFFENES VOGTSHAUS 2025"

Das Deutsche Fleischermuseum im historischen Vogtshaus lädt ein zum großen Mitdenken, Mitmachen und Mitgestalten!

Mit dem neuen Projekt „OFFENES VOGTSHAUS 2025“ öffnen wir die Tore des denkmalgeschützten Hauses für frische Ideen, neue Konzepte und lebendige Begegnungen. Am 14. März 2025 startet die spannende Veranstaltungsreihe mit einem Kickoff-Event, das allen Interessierten die Möglichkeit bietet, das Projekt kennenzulernen und aktiv mitzugestalten.

Warum ein OFFENES VOGTSHAUS?

Seit Jahrhunderten prägt das Vogtshaus mit der Vogtsscheune den Böblinger Marktplatz. Seit 40 Jahren beherbergt es das Deutsche Fleischermuseum – ein Ort der Geschichte und Kultur. Doch was passiert mit den vielen ungenutzten Stunden, in denen das Museum nicht geöffnet ist? Hier setzt das Projekt an: Wir möchten diese Zeit kreativ nutzen und gemeinsam mit der Stadtgesellschaft herausfinden, welche Freiräume und Möglichkeiten es gibt.

Mitdenken, Mitmachen, Mitgestalten

Alle, die Lust auf kreativen Austausch haben – egal ob jung oder alt, aus Böblingen oder von weiter weg – sind herzlich eingeladen, in offenen Workshops und Veranstaltungen Ideen zu entwickeln. Die renommierten Kulturberaterin Anke von Heyl aus Köln begleitet das Projekt und moderiert die Workshops. Gefördert wird „OFFENES VOGTSHAUS 2025“ vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Rahmen des Innovationsfonds Kunst Baden-Württemberg.

Das erwartet Euch!

Eine Woche hat 168 Stunden – nur 20 davon ist das Vogtshaus als Museum geöffnet. Was könnten wir mit den restlichen 148 Stunden anfangen? Hier einige erste kreative Anregungen:

✔ Strickkurse für Grobmotoriker*innen

✔ Seifenkistenbauen für Girlies

✔ Liebesromane schreiben für alle

✔ Lesekreise, Diskussionsforen und vieles mehr!