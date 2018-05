Am Mittwoch, 13. Juni 2018, findet um 19 Uhr die Vernissage zur Fotografieausstellung "World biennial exhibition of student photography – Novi Sad 2017" in der Studiengalerie statt.

Die Weltbiennale der Studentenfotografie wird seit 2004 von der Akademie der Künste von Novi Sad durchgeführt.

Seit ihren Anfängen hat sich diese zu einer der wichtigsten Plattformen für den interkulturellen Austausch im Bereich der studentischen Fotografie entwickelt. Ziel ist es, die fotografischen Leistungen nationaler und internationaler Studenten zu fördern.

Durch die enge Kooperation der PH Ludwigsburg mit der Universität in Novi Sad fanden bereits mehrere Exkursionen zur dortigen Biennale statt. In den vergangenen Jahren waren Fotografien von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ausgestellt. Jetzt werden die Arbeiten der letztjährigen Gewinner in Ludwigsburg präsentiert.