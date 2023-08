"Saubere Region" Ilsfeld

Auch 2023 beteiligt sich Ilsfeld an dem World Cleanup Day! In 2 Stunden wird der Müll und Unrat von Straßen und Feldern gesammelt um dann ordentlich entsorgt zu werden.

Und auch in diesem Jahr wird es wieder eine Spendenaktion geben. Dieses Mal zu gunsten des Kinderhilfsverein Neckarwestheim eV. 16.09.23 um 10 Uhr an der Gemeindehalle Ilsfeld! Alles was ihr braucht, ist Lust mit anzupacken, gute Laune und 2 Stunden Zeit!

Um Voranmeldung wird zur besseren Planung gebeten! per Mail an zuendkerzel@t-online.de