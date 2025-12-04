World of Hans Zimmer

A New Dimension entfaltet sich die Musik des Oscar-Preisträgers in voller Wucht auf der Kinoleinwand.

Das Konzert aus Krakau zeigt neu arrangierte Meisterwerke aus Dune: Part Two, Der König der Löwen, Gladiator, Interstellar und vielen weiteren Klassikern. An diesem besonderen Abend steht Hans Zimmer selbst gemeinsam mit dem Orchester auf der Bühne und führt das Publikum in seine Welt aus Klanglandschaften, Emotion und Energie. Unter der Leitung seines langjährigen Weggefährten Gavin Greenaway spielen das Odessa Orchestra & Friends, der Nairobi Chamber Chorus und internationale Solisten. Großformatige Projektionen und Lichteffekte verwandeln das Konzert in ein audiovisuelles Erlebnis, das weit über klassische Filmmusik hinausgeht.