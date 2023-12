Die einzigartige Gala THE WORLD OF MUSICALS bietet eine überwältigende Zusammenstellung aller großen Hits aus 100 Jahren Musicalgeschichte in nur einer Live-Show.

Eine so nie dagewesene Vielfalt und ein geballtes musikalisches Feuerwerk, das mit international bühnenerfahrenen, hochkarätigen Sängerinnen und Sängern sowie sechsköpfigem Tanzensemble begeistert. Die unbändige Energie, die Leidenschaft und das professionelle Können, das diese Truppe auf der Bühne entwickelt, wird Sie mitreißen!