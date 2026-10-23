WORN-OUT 100% Techno

Am 21. November bringt VINCENT NEUMANN den Leipziger Sound nach Stuttgart! Tagsüber Psychotherapeut – nachts DJ. Seit 2012 ist er Resident in der legendären Distillery und hat eine treue Underground-Fangemeinde aufgebaut.Die Atmosphäre seiner Sets wird als energetisch, treibend, enthusiastisch bis hin zu unerbittlich beschrieben – ohne jemals Geschmack, Qualität und Freude aus den Augen zu verlieren.

Den ersten Teil der Nacht bestreitet ALEX MASON aus Cork in Irland. Seit 1991 sammelt der Musikenthusiast Platten und stand als DJ an den Decks von Clubs und Events wie dem Tresor (Berlin), der Loveparade (Berlin), der Rhythm Factory (London) und Evosonic Radio (München). Dabei teilte er sich die Decks mit vielen namhaften Künstlern.

Line-Up:

VINCENT NEUMANN (Distillery, Leipzig)

ALEX MASON (Cork, Irland)

Climax als Raum für Awareness

Das Climax versteht Clubkultur als gemeinsamen Raum für Musik, Begegnung und respektvollen Umgang miteinander. Unterschiedliche Menschen und Perspektiven gehören zur elektronischen Clubkultur. Diskriminierung, Grenzüberschreitungen und ausgrenzendes Verhalten werden nicht toleriert.

Unser Team ist aufmerksam und ansprechbar. Gegenseitige Rücksichtnahme gehört für uns genauso zur Clubnacht wie die Musik.