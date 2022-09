Die Worship Symphony ist ein Crossover von Musik aus unterschiedlichsten Stilen und Zeitepochen in einem wunderbaren Miteinander von Symphonieorchester und Band. Sie ist ein Zeichen der Hoffnung, wo Menschen generations- und konfessionsübergreifend zusammenkommen, um gemeinsam Lieder von und für Gott zu singen.

Mit unserem diesjährigen Konzertprogramm, möchten wir für Frieden und Einheit in Deutschland, Europa und der ganzen Welt einstehen. Musik kann wunderbar Botschaften vermitteln, um so mehr, wenn die Musiker als Botschafter mit ihrem Leben dahinterstehen. Sie geben in ihren Liedern Zeugnis davon, wie sie gerade auch in Krisenzeiten Gott begegneten und seine liebende und heilende Kraft erleben durften.

Insgesamt werden an dem Abend rund 60 Mitwirkende auf der Bühne stehen. Gespielt und gesungen werden Stücke von modernen christlichen Künstlern wie der Outbreakband, den O’Bros, Anja Lehman oder dem schwedischen Gospelsänger Andreas Alemann. Aber auch Musik von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel darf bei diesem großen Crossover von Symphonieorchester und Band nicht fehlen.