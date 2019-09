wort+ton Aufbruch II - So zart & musikreich

× Erweitern Clara Schumann wort+ton So zart & musikreich

Mit diesem Programm ehren wir Clara Schumann zu ihrem 200. Geburtstag als gefeierte Klaviervirtuosin, als Komponistin und als außergewöhnliche Frau. Wir widmen diesen Abend ganz ihr, hören ihr Klaviertrio op.17, ihre Romanzen für Violine und Klavier sowie Lieder aus ihrer Hand. Es musizieren In Briefen und Aufzeichnungen, rezitiert von zwei Sprecherinnen, kommt die hochbegabte Künstlerin in einem Doppelbild, zum einen in der Gestalt der jungen Clara Wieck und zum andern als hochverehrte Clara Schumann zu Wort. Wir dürfen vorstellen: Fräulein Clara Wieck – Frau Clara Schumann!