wort+ton Aufbruch III - Die schöne Müllerin

Die schöne Müllerin wort+ton Aufbruch III

Fort treibt es den Müllerburschen auf die Suche nach neuen Herausforderungen und zu ihm gesellt sich ein Bach, der ihm den Weg weist. Er findet Arbeit und an jenem neuen Ort auch die schöne Müllerin, in die er sich verliebt. An seiner Seite stets der Bach, dem er Glück, Sehnsucht, Kummer und Schmerz anvertraut. Eine Freundschaft, die über die Liebe hinaus gehen soll. Eine Liebesgeschichte? Oder eine Geschichte über Freundschaft? Dies zu ergründen, erweitern wir den Liedzyklus um die Gedichte Wilhelm Müllers, die Schubert nicht vertont hat, und geben ihm eine neue Dimension.