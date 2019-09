wort+ton Aufbruch IV - Von fahrenden Gesellen

× Erweitern Mahler wort+ton Aufbruch IV

Als Kapellmeister in Kassel verliebt sich der junge Gustav Mahler leidenschaftlich in eine Sopranistin. Die Liebe bleibt unerfüllt, trägt aber dennoch Früchte: Aus ihr entstehen die „Lieder eines fahrenden Gesellen“. – Zehn Jahre danach lernt der erst 18-jährige Bruno Walter in Hamburg Mahler kennen. Dieser erscheint ihm als „Genie und Dämon“, gleichwohl entdecken beide schnell ihre tiefe Seelenverwandtschaft. Und auch Walter, obwohl später in erster Linie als Dirigent gefeiert, komponiert Lieder (bei denen Mahler bisweilen Pate steht). – Briefe und die Lieder der beiden Komponisten bezeugen diese einzigartige Künstlerfreundschaft.