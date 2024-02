Wort und Musik zum Karfreitag - Dietrich Buxtehude (1637-1707) "Membra Jesu nostri"

An Karfreitag, 29. März erklingt um 19.00 Uhr in der Reihe "Wort und Musik zum Karfreitag" der Kantatenzyklus "Membra Jesu nostri" von Dietrich Buxtehude (1636-1707). Sieben kurze Passions-Kantaten, die entlang eines mittelalterlichen lateinischen Gedichts von Arnulf von Löwen (1200-1250) meditativ den leidenden Jesus am Kreuz beschreiben. Jeweils eingerahmt von einer Einleitungssinfonia und einem großen fünfstimmigen Chorsatz singen fünf Solostimmen in verschiedenen Kombinationen die Strophen des Gedichtes. Es ist Dietrich Buxtehudes umfangreichstes Oratorium, das den damals weit bekannten und hochgeschätzten Lübecker Organisten und Komponisten in der Hochphase seines Schaffens zeigt. Berühmte Komponistennachfolger wie Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach oder Johann Mattheson reisten eigens nach Lübeck, um ihn zu hören - und wohl auch Unterricht bei ihm zu bekommen. Eine sehr prägende Komponistenpersönlichkeit, die vor allem durch die Orgelmusik und das Kantatenschaffen viele nachfolgende Generat