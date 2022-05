Wort + Werk. Literarischer Gang durch die Ausstellung „Vom Verrinnen. Zeitkonzepte der Gegenwartskunst“

An zwei Samstagen im Mai bietet das Kunstmuseum Reutlingen | konkret unter dem Titel Wort + Werk in Kooperation mit dem Institut für theatrale Zukunftsforschung im Zimmertheater Tübingen (ITZ) einen literarischen Gang durch die Ausstellung Vom Verrinnen. Zeitkonzepte der Gegenwartskunst an. Zu den Arbeiten der 13 internationalen Künstler*innen trägt Schauspieler Roman Pertl ausgesuchte Texte vor. Durch die Gegenüberstellung von Wort und Kunstwerk kann ein neuer Zugang zu den Objekten in der Ausstellung angeregt werden. Die Texte wurden offen und assoziativ in Reaktion auf die Werke und die Themen der Ausstellung ausgewählt.

Termine: Samstag, 14. Mai + 28. Mai, jeweils zwei Durchläufe, Start der Rundgänge jeweils um 17 Uhr und 18:30 Uhr.

Dauer: jeweils ca. 45 min

Ticketreservierung über Kunstmuseum Reutlingen (Maren Keß-Hälbig, maren.kess-haelbig@reutlingen.de, 07121/303-4209, bis Donnerstag, 12. Mai für die Termine am 14. Mai sowie bis Donnerstag, 26. Mai für die Termine am 28. Mai).