Am Samstag, 5. + 26. November bietet das Kunstmuseum Reutlingen | konkret unter dem Titel Wort + Werk in Kooperation mit dem ITZ einen literarischen Gang durch die Ausstellung Vera Leutloff. Farbe in Bewegung an. Zu den Arbeiten Düsseldorfer Künstlerin trägt Schauspieler Roman Pertl ausgesuchte Texte vor. Durch die Gegenüberstellung von Wort und Kunstwerk kann ein neuer Zugang zu den Objekten in der Ausstellung angeregt werden. Die Texte wurden offen und assoziativ in Reaktion auf die Werke und die Themen der Ausstellung ausgewählt.

Dauer: ca. 45 min

Teilnahme: 10 Euro pro Person