Wortgewand(t) – Der Waiblinger Poetry Slam

Von humorvollen Geschichten über lyrische Balladen bis hin zur regionalen Mundart und dies alles in einem Format? Die Antwort ist "Poetry Slam", der ab jetzt im Schwanen unter dem Namen "Wortgewand(t) Poetry Slam" firmiert.

Mit selbstgeschriebenen Texten, einem Zeitlimit von 6 Minuten und ohne Hilfsmittel treten Poetinnen und Poeten gegeneinander an, um sich die Gunst des Publikums zu erkämpfen. Denn wer am Ende des Abends als Sieger oder Siegerin das Wortgewand mit nach Hause nehmen darf, liegt in der Hand des Publikums.

Die Idee zur ersten Ausgabe des "Wortgewand(t) Poetry Slams" hatte der Bühnenpoet und Zauberkünstler Jonas Pan, der durch den Abend führt und die Künstlerinnen und Künstler für den Abend einlädt. Zusammen mit ihm begrüßt das Kulturhaus Schwanen fantastische Menschen des gesprochenen Wortes aus ganz Süddeutschland: Den amtierenden deutschsprachigen U20 Meister im Poetry Slam Yannik Ambrusits aus Nürnberg, die Karlsruher Poetin Linnea Gehlert, den Poetry Slam Veteranen Stefan Unser und den Lyriker Richard König aus Tübingen (ausführlich s.u.).

Und auch du kannst mit deinem Text dabei sein. Melde dich an unter: info@jonas-pan.de

Yannik Ambrusits

Er konnte sich gegen 60 Poetinnen und Poeten aus sieben Nationendurchsetzen und ist damit der amtierende deutschsprachige U20 Meister. Der junge Poet aus Nürnberg begeistert mit seinem intelligenten Witz, verpackt in rhythmischen Reimen.

Linnea Gehlert

Im Jahr 2000 ins ländliche Nichts des Dreiländer-Ecks hineingeboren, standen für sie früh zwei Dinge fest: Ab in die Stadt und irgendwas mit Sprache machen. Inzwischen studiert sie Germanistik in Karlsruhe und steht seit 2017 auf Poetry Slam Bühnen. Dabei schreibt sie im Spagat zwischen (Selbst)kritik und Fehlerfreundlichkeit von kleinen Details und dem großen Ganzen.

Stefan Ulmer

Der Slam-Poet aus Malsch bei Karlsruhe ist Menschen-Zoologe und Welterklärer, auf der Suche nach intelligentem Leben. So scharfsinnig und wunderbar, dass er 2016 in Heilbronn (aus Versehen) Baden-Württembergischer Poetry Slam Meister wurde.

Richard König

In den illustren Kreis reiht sich der im Hohenlohekreis geborene König so selbstverständlich wie selbstbewusst ein. In seinen Texten verpackt er tiefgehend emotionale Themen in feinste Lyrik oder garniert sie mit allerlei lustigen Lebensaspekten. Darüber hinaus ist er leidenschaftlicher Liebhaber von Maultaschen und der engagierteste stellvertretende Klassensprecher, den die Klasse 4a jemals hatte.