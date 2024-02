Wortgewand(t) – Der Waiblinger Poetry Slam

Von humorvollen Geschichten über lyrische Balladen bis hin zur regionalen Mundart und dies alles in einem Format? Die Antwort ist "Poetry Slam", der ab jetzt im Schwanen unter dem Namen "Wortgewand(t) Poetry Slam" firmiert.

Mit selbstgeschriebenen Texten, einem Zeitlimit von 6 Minuten und ohne Hilfsmittel treten Poetinnen und Poeten gegeneinander an, um sich die Gunst des Publikums zu erkämpfen. Denn wer am Ende des Abends als Sieger oder Siegerin das Wortgewand mit nach Hause nehmen darf, liegt in der Hand des Publikums.

Die Idee zum "Wortgewand(t) Poetry Slam" hatte der Bühnenpoet und Zauberkünstler Jonas Pan, der durch den Abend führt und die Künstlerinnen und Künstler für den Abend einlädt. Zusammen mit ihm begrüßt das Kulturhaus Schwanen fantastische Menschen des gesprochenen Wortes aus ganz Süddeutschland.

Und auch du kannst mit deinem Text dabei sein. Melde dich an unter: info(at)jonas-pan.de