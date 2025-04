Wortgewand(t) - Der Poetry Slam

Die beliebte Poetry Slam-Reihe "Wortgewand(t)" im Kulturhaus Schwanen geht weiter. Das heißt "Bühne frei!" für Poetinnen und Poeten. Moderiert wird der Abend von Poetry Slamer und Zauberkünstler Jonas Pan.

Ob humorvolle Kurzgeschichten, lyrische Balladen oder Mundart-Texte – beim Poetry Slam ist alles erlaubt, solange die Texte selbst geschrieben sind und die Performance maximal sechs Minuten dauert. Kostüme und Hilfsmittel sind nicht zugelassen.

"The points are not the point; the point is poetry." – Getreu diesem Motto steht die Freude an Wort und Poesie im Vordergrund.

Mitmachen erwünscht!

Ob jung oder alt, Profi oder Anfänger:in – beim Poetry Slam im Schwanen kann jeder mitmachen! Traut euch und teilt eure Texte mit dem Publikum.

Anmeldung unter poetryslam@kulturhaus-schwanen.de oder spontan an der Abendkasse (ein Slot per Losverfahren).