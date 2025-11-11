Egal ob humorvolle Anekdoten, tiefgründige Lyrik oder kraftvolle Statements – beim Poetry Slam sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Wichtig ist lediglich, dass die Texte selbstverfasst sind und die Performance das Zeitlimit von sechs Minuten nicht überschreitet. Auf Kostüme und Requisiten wird bewusst verzichtet, um den Fokus ganz auf die Kraft der Worte zu legen.

Getreu dem Motto "The points are not the point; the point is poetry" steht die pure Freude an Sprache und Poesie im Mittelpunkt dieses lebendigen Formats. "Wortgewand(t)" ist mehr als nur ein Wettbewerb – es ist ein offener Raum für Inspiration und die Entdeckung neuer literarischer Stimmen.

Mitmachen ausdrücklich erwünscht!

Das Kulturhaus Schwanen ermutigt alle, die Lust haben, ihre Texte einem begeisterten Publikum zu präsentieren.

Ob Bühnenneuling oder erfahrene Rampensau, jung oder alt – jede:r ist herzlich willkommen, Teil dieses besonderen Abends zu werden.

Interessierte können sich vorab unter poetryslam(at)kulturhaus-schwanen.de anmelden oder spontan an der Abendkasse einen der begehrten Auftritts-Slots per Losverfahren ergattern.