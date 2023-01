Wortjazz - Timo Brunke und die Hölderlin Spoken Word Band: Mitteleuropapperlapapp

Als langjähriger Sologast und als Duopartner von Sebastian Krämer ("Zackebuh") hat Timo Brunke im Glasperlenspiel seit 2019 noch eine dritte Formation am Start: die Hölderlin Spoken Word Band. In Trio-Besetzung bringen sie nun ihr zweites Konzert zur Uraufführung: "Mitteleuropapperlapapp" bietet einen humorigen, groovigen, klangvollen Aufenthalt, mitten in der eigenen Leidkultur. Denn, ja, die Menschen hier haben es vergleichsweise gut. Aber das hindert sie nicht daran, Quatsch zu machen, Ansprüche zu stapeln oder sich selbst auf die Füße zu fallen. Und dann sind da noch die Dinge, die uns von außen treffen – und auf die wir uns einen Reim machen sollten: auf Du und Du mit dem Aberwitz einer polykritischen Welt. Und mittendrin wartet die Poesie auf ihren großen Moment. Timo Brunke (Texte & Sprecher), Boris Kischkat (Gitarre & Looper), Andreas Krennerich (Saxofone) kennen ihr Handwerk und improvisieren aufeinander zu. Jede Aufführung klingen sie ein bisschen anders. Das Motto "No risk no fun" verstehen sie als Spielanleitung für diskrete Purzelbäume im Ohr – Wortjazz.