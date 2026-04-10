Wortkino Theater - „Unter offenem Himmel“

Demokratie: Das Gespräch und die Möglichkeiten des Friedens.

Während die Gefahren und Bedrohungen für die offene Gesellschaft mittlerweile unverkennbar sind, lohnt es sich innezuhalten und die Frage zu stellen: Was ist es eigentlich genau, das es zu verteidigen gilt und wofür es sich zu kämpfen lohnt? Was steht jetzt in diesem Augenblick auf dem Spiel, für jeden Einzelnen und jede Einzelne?

Norbert Eilts Ausführung zum Thema Demokratie gibt anregende Impulse zu verwirrenden Zuständen. Mit Texten von Martin Buber, Carlo Schmid, Mascha Kaléko, Jason Stanley u.a.

Ein Programm von und mit Norbert Eilts.