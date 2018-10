Wortkunst - Timo Brunke: Weiter, schneller… huch!

Brunke hat ein Problem: er kommt nicht mehr nach. Er weiß nicht, ob Sie das kennen; aber er packt das nicht mehr. Die Welt beschleunigt an ihm vorüber - und Brunke hockt mitten drin.

Was nun? Der Wortkünstler dreht dem Ehrgeiz eine Nase, schaut dem Neid lang anhaltend in die Augen und geht mit dem Spaten dorthin, wo der Hund begraben liegt. Timo Brunke, ein Urgestein des deutschen Poetry Slams, gründete und organisierte den ersten Stuttgarter Poetry Slam in der Rosenau von 1999 bis 2009. Danach wandte er sich den Kindern zu und tourte mit seinem Wortspielprogramm "10 Minuten Dings" durch die Republik. Nun kehrt Brunke auf die Kabarettbühnen zurück. Sein neues, nunmehr 11. Bühnen-Solo "Weiter, schneller...Huch!" ist eine virtuose Erwiderung auf den Machbarkeits- und Tempowahn und entschleunigt von hundert auf null in hundert gewitzten Minuten.

plus optional: Kulturdinner am 3. November

Thomas Roll kocht ein vegetarisches Menü für bis zu 20 Personen. Kosten 48 Euro inklusiv Theaterkarte und Mineralwasser und Begrüßungssekt; ohne Getränke. Voranmeldung bis 25. Oktober gegen Vorauskasse.

Ablauf: Begrüßungssekt, Vorspeise und Hauptgang; in der Pause: Dessert. Beginn ab 17.30 Uhr. Folgendes Menue ist geplant:

Vegetarisches Menü - alles mit Liebe gekocht :-)