Ein vernarbter russischer Organhändler, der seine Geschäfte in einer finnischen Sauna zu tätigen pflegt, ein watschelnder Rentner mit rasendem Hund und zwei bierselige Kneipenbrüder mit Marathonplänen – das sind einige der Figuren der Anthologie Wortreich – Jahrbuch des Stuttgarter Autorenstammtischs 2019. Zwölf Schriftstellerinnen und elf Schriftsteller aus der Region haben sich für das Projekt zusammengetan. Hinter der Anthologie steckt der aus dem Bundesverband junger Autoren und Autorinnen (BVjA) heraus geborene Stuttgarter Autorenstammtisch, eine lose Verbindung hiesiger Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich seit 2014 regelmäßig treffen. Am Stammtisch sitzen etablierte Autoren wie der Waiblinger Bestsellerautor Oliver Kern, der Stipendiat des Förderkreises deutscher Schriftsteller Joachim Speidel, die Stuttgarter Schriftstellerin und Dozentin Ines Witka neben Neulingen, die an ihrem Erstlingswerk feilen. Unter den Autoren finden sich Traditionalisten und Selfpublisher, Lyriker und Prosaisten, Fantasten und Realisten. Diese Vielfalt spiegelt auch die Anthologie wider. Die Sammlung an Kurzgeschichten und Gedichten zeigt, was die Region literarisch zu bieten hat. Sie überrascht und unterhält. Obendrein bewirkt sie Gutes. Die Gewinne aus Buchverkäufen über den Handel gehen ohne Abzug als Spende an die Stuttgarter Straßenzeitung Trott-war. Der profitierende gemeinnützige Verein Trott-war setzt sich seit 25 Jahren für sozial benachteiligte Menschen ein und unterstützt sie mit niederschwelligen Arbeitsangeboten und Sozialarbeit.