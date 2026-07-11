WOW Varieté - WOW Varieté Stuttgart 2026

Taucht ein in die atemberaubende Welt des „WOW Varietés“! Freut Euch auf preisgekrönte, internationale Künstlerinnen und Künstler, die Euch das Beste aus der faszinierenden Welt der Artistik, Comedy und Zauberei präsentieren.

Jedes Jahr kreiert das Team von „WOW Varieté“ mit viel Leidenschaft eine brandneue Show, begleitet von der sorgfältigen Auswahl außergewöhnlicher Künstlerinnen und Künstler. Von einer preisgekrönten Einrad-Performance, über atemberaubende Handstandartistik bis hin zu kraftvoller Partnerakrobatik – die Show vereint Spitzenleistungen aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Hinzu kommen mitreißende Gesangseinlagen und weitere Highlights, die für Staunen und Begeisterung sorgen.

Eine spektakuläre artistische Darbietung jagt die andere. „WOW-Varieté“ eben, zum Staunen, Freuen und Lachen.