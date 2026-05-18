Das Leben ist ungewiss und voller Veränderungen. Einige sind groß, andere klein, nicht alle haben wir selbst in der Hand, und nicht alle fühlen sich gut an. Auf der JES-Bühne treffen sechs Personen aufeinander – und auf einen Riss, der quer durch den Raum geht. Das ist eine riesige Sache! Jetzt ist wirklich gar nichts mehr wie vorher! Oder ist doch alles gar nicht so wild? Mit spektakulärer Akrobatik am Vertikalseil schweben und turnen die Figuren über dem Riss, suchen nach Halt, schwingen sich in sichere Höhen oder stürzen sich freudig hinab.

Regisseurin Josie Dale-Jones erforscht in „WOW?!“ mit Komik und Musik wie wir auf Veränderungen reagieren, und macht Mut, sich ihnen trotz Verunsicherungen zu stellen. „WOW?!“ bleibt abstrakt und erzählt keine konkreten Veränderungen. Freude, Verweigerung oder Angst – in den universellen Reaktionen der Figuren können wir uns alle wiederfinden. Und somit erzählt uns „WOW?!“ von persönlichen Veränderungen, wie dem Schulwechsel oder der Pubertät, ebenso wie von den großen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen unserer Zeit.

Für diese Produktion wird das JES-Ensemble auf und über der Bühne durch zwei Luftakrobatinnen ergänzt.