Ein Riss geht durch den Bühnenraum. Ist er gerade erst entstanden? Oder war er schon immer da? Wird er größer? Wie tief ist er und können wir ihn überwinden? Fest steht: Er ist jetzt da und stellt uns vor die Herausforderung, mit den neuen Gegebenheiten umzugehen. Während einige der Zeit vor dem Riss nachtrauern, stürzen sich andere bereits freudig auf die Möglichkeiten, die er bietet. Und was ist, wenn sich noch weitere Dinge im Raum verändern, wenn wir uns doch gerade erst an das Neue gewöhnen?

Die Regisseurin Josie Dale-Jones entwickelt das Stück gemeinsam mit dem Ensemble. Mit viel Bewegung setzen sie sich mit den Themen Angst und Veränderung auseinander. Für diese Produktion wird das JES-Ensemble auf und über der Bühne durch zwei Luftakrobatinnen ergänzt.

“WOW?!” ist nach “about good and bad, but probably mostly about the complicated mess in between” und “Land behind the curtain” die dritte Produktion von Josie Dale-Jones am JES.