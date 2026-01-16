Ein Riss geht durch den Raum. Das ist eine riesige Sache! Jetzt ist wirklich gar nichts mehr wie vorher! Oder ist doch alles gar nicht so wild? Fest steht: Der Riss ist jetzt da und das stellt uns vor die Herausforderung mit den neuen Gegebenheiten umzugehen. Während einige der Zeit vor dem Riss nachtrauern, stürzen sich andere bereits freudig auf die Möglichkeiten, die er bietet. Und was, wenn sich noch weitere Dinge ändern, während wir doch gerade erst dabei sind, uns an das Neue zu gewöhnen?

Die Regisseurin Josie Dale-Jones entwickelt das Stück gemeinsam mit dem Ensemble. Mit Komik, Musik und Luftakrobatik erforscht „WOW?!“, wie wir auf Veränderungen reagieren und macht Mut, sich ihnen trotz Verunsicherungen zu stellen. Für diese Produktion wird das JES-Ensemble auf und über der Bühne durch zwei Luftakrobatinnen ergänzt.

Wir danken dem Circuleum – Zentrum für Artistik & Kunst in Vaihingen – für die Möglichkeit, dort zu proben.

„WOW?!“ ist nach „about good and bad, but probably mostly about the complicated mess in between“ und „Land behind the curtain“ die dritte Produktion von Josie Dale-Jones am JES.