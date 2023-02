Woyzeck, ein einfacher Soldat, lebt mit Frau und Kind in ärmlichen Verhältnissen. Um seine Familie zu versorgen, muss er nebenher weiteren Arbeiten nachgehen und stellt sogar für ein bisschen Lohn dem Doktor seinen Körper für ein wissenschaftliches Experiment zur Verfügung. Als seine Frau mit einem höher gestellten Militär ein Verhältnis anfängt, gerät er immer tiefer in einen Eifersuchtswahn, der schließlich in die Katastrophe führt.

Das meistgespielte Stück auf deutschen Bühnen ist zugleich eins der vielschichtigsten. »Woyzeck« ist Volksstück, Sozialdrama, Jahrmarktstheater und Hochkultur: Das geniale Fragment eines 23-jährigen.

Jeder Satz wie ein Messerschnitt.

Unserer Zeit der Selbstoptimierung und der Suche nach der perfekten Work-Life-Balance setzt Büchner die ausgelieferte Kreatur entgegen, der es nicht gelingt, aus dem schicksalhaften Verhängnis zu entfliehen. Das Opfer wird zum Täter, der Gedemütigte zum Mörder. So hat die Gesellschaft wieder mal einen interessanten Fall und konstatiert:

»Ein guter Mord, ein echter Mord, ein schöner Mord, so schön als man ihn nur verlangen tun kann, wir haben schon lange so keinen gehabt.«