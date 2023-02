The Guardian : »Duncan Macmillan hat einen lebensbejahenden Monolog über ein todernstes Thema geschrieben, hinreißend, herzergreifend und gänzlich unsentimental (...) All das Schöne ist sogar ein umwerfend komisches Stück über Depression – und womöglich eines der komischsten Stücke überhaupt.«

Ein Monolog, der vom Umgang eines kleinen Jungen und jungen Erwachsenen mit der Erkrankung der Mutter erzählt. Die jahrelangen Depressionen führen zu Versuchen, das Leben zu endigen, zuletzt gelingt der Suizid. Der kleine Junge erfindet eine Liste mit schönen Dingen, für die es sich leben lohnt und hofft, dass diese die düsteren Gedanken zu bannen vermag. Dirk Weiler erzählt, kreisrund umgeben von den Zuschauern, diese bewegende Geschichte. Dazu bezieht er das Publikum mit ein, lässt es einzelne Einträge der Liste lesen oder kleine Rollen übernehmen.

Unter Einbindung des Publikums, das durchgängig kleinere Rollen übernehmen muss, »verwandelt Macmillan mit leichter Hand angebliche Schreckgespenster in Glücksfälle« (The New York Times) und »findet das perfekte Gleichgewicht zwischen dem, was einen am Leben verzweifeln lässt, und dem, was es so wunderbar macht« (The Independent).

Haller Tagblatt: » (...) Das alles ist witzig und tragisch zugleich – und es ist kaum berechenbar, nur in Grenzen steuerbar, gerad, wie das Leben selbst. (...) Dirk Weiler gebührt hoher Respekt dafür, wie er diesen Abend stemmt.«