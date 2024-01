von Georg Büchner

Woyzeck steht ganz unten in der Gesellschaft. Um seine Freundin Marie und das gemeinsame Kind überhaupt versorgen zu können, nimmt Woyzeck jede Gelegenheitsarbeit an, die sich ihm bietet. Er rasiert regelmäßig seinen Hauptmann und lässt sich im Rahmen eines äußerst fragwürdigen medizinischen Experiments vom Doktor auf Erbsen-Diät setzen. Gehetzt, getrieben und gequält, scheint Woyzeck bald mehr dressiertes Tier als freier Mensch zu sein. Seine Marie wird aufgrund des unehelichen Kindes von der Gesellschaft verspottet und vom Tambourmajor, dem sie sich für ein paar Ohrringe an den Hals wirft, nur als sexuelles Objekt betrachtet. Daraufhin verliert Woyzeck die letzte Bodenhaftung und driftet in eine Welt brutaler Fantasien ab. Er besorgt sich ein Messer.

Das Dramenfragment aus dem Nachlass des bereits im Alter von nur 23 Jahren verstorbenen Georg Büchner gilt als eines der einflussreichsten Werke der Theaterliteratur in deutscher Sprache.

Ausgezeichnet mit dem Monica-Bleibtreu-Preis 2023 bei den Hamburger Privattheatertagen in der Kategorie (moderner) Klassiker

Es spielen: Rino Hosennen, Hannah Im Hof, Luca Zahn

Regie: Edith Ehrhardt

Dramaturgie: Franz Xaver Ott

Ausstattung: Barbara Fumian

Musik: Julia Klomfass

Fotos: Richard Becker

Premiere: 23. Feb.2023

Dauer: 80 Minuten

Programmheft: Woyzeck-Programmheft PDF

Die Aufführung ist geeignet für die große Bühne und für Schulen. Auf Wunsch bieten wir für Schulen auch ein Streamingformat an.