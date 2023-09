Mit dem Musical „Woyzeck“ stellt sich der neue Intendant der Badischen Landesbühne, Wolf E. Rahlfs, seinem Publikum vor.

Am 19. Oktober 2023 wird seine Inszenierung um 19.30 Uhr in der Stadthalle Eberbach zu sehen sein. Eine Einführung in das Stück gibt es bereits um 19:00 Uhr.

Die Badische Landesbühne bringt die musikalische Fassung von Büchners „Woyzeck“ mit Live-Musik, Choreografie und einem singenden und tanzenden Schauspiel-Ensemble auf die Bühne.