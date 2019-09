WPR vor Ort

Posaunenklänge satt gibt es in diesem Vor-Ort-Konzert . Das Ensemble Trombanda lässt es sich nicht nehmen, auch Werke auf der historischen Barockposaune zu präsentieren, die im Sinfonieorchester eigentlich gar nicht zum Einsatz kommt.

Dabei haben sich die vier Künstler auf ein very britisches Programm verständigt, das die von Christof Schmidt moderierte Zeitreise vom 16. Jahrhundert bis hin zum Zeitgenossen Brian Lynn antritt, einem musikalischen Tausendsassa, der schon in Jugendjahren die Geige gegen die Posaune austauschte und als Komponist den tiefen Blechbläsern so manche Originalkomposition angedeihen ließ.

Werke von William Byrd, Thomas Tallis, Henry Purcell, G.F. Händel, Gordon Jacob, Jeffrey Agrell und Brian Lynn

Jürgen Jubl, Posaune

Christof Schmidt, Posaune

Phillip Werthner, Posaune

Sebastian Volk, Posaune

Christof Schmidt (Moderation)