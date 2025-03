everything’s nothing forever again

Die schottische Indie-Rockband wrest kehrt mit ihrem neuen Album "Everything's Nothing Forever Again" nach Europa zurück. Nachdem sie den kultigen Barrowland Ballroom in Glasgow mit 2000 Zuschauern ausverkauft haben, bringen wrest ihre Mischung aus mitreißenden Gitarren, stampfenden Drums und herzlicher schottischer Lyrik im April 2025 auf Tour durch Deutschland, die Niederlande und die Schweiz. In ihrer Heimat als eine der aufregendsten aufstrebenden Live-Bands Schottlands bereits Kult, machen sich wrest inzwischen auch in der europäischen Indie-Club- und Festival-Szene einen Namen. Rohe Emotionen treffen auf treibenden Indie-Rock mit Einflüssen von Frightened Rabbit, Biffy Clyro und The National. Ein Muss für alle Fans des Genres!

wrest – everything's nothing forever again

