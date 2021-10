WREST - "Coward of Us All"

Von der Presse vermehrt mit Bands wie Frightened Rabbit, The National, Idlewild, Snow Patrol und We Were Promised Jetpacks verglichen, kombinieren die Schotten beißende Gitarren und pochende Drums mit vielschichtigen Texten und ganz großen Melodien.

Ihr Debüt "Coward of Us All" wurde in Großbritannien von der Presse gefeiert und schnell zum reißenden Erfolg für das Quartett – anschließend folgten erste ausverkaufte Konzerte in Glasgow und Edinburgh.

Mit einer rasant wachsenden Fanbase in ganz Europa im Rücken soll 2021 all das nachgeholt werden was durch die Corona-Krise versperrt blieb.

"Scotland's best new band" – Border Telegraph

"Best Scottish Album 2019" – Scots Whay Hae/Postcards from the Underground

"Scotland's most exciting emerging live act" – BBC Radio Shetland

"Album of the Week" – BBC Radio Rapal