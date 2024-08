WS 00/01 Ex Studis präsentieren

Hast Du auch irgendwann mal in Nürtingen Landschaftplanung, Landschaftsarchitekur oder gar Landespflege studierst? Ein paar Leute, die im WS 2000/2001 angefangen haben, schmeißen heute die Bar und laden zum Wiedersehen ein. Welches Semester sich trifft ist doch egal, es geht einfach um sich wieder einmal zu treffen und auszutauschen. Komm vorbei und bring gern Dein Semester mit, auch wenn Du an der Fachhochschule Nürtingen was ganz anderes studiert hast, bist Du herzlich willkommen.