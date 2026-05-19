WTspäti im Juni

Bei all den schlechten Nachrichten in der Welt hier die gute: Der nächste WTspäti steht an! Statt leerer Blicke oder Zuschauerreihen heisst das: eine halbe Stunde Vielfalt, leuchtende Augen, feuchte Hände, nur das Beste für offene Ohren und Augen, gehobene Arenastimmung mit Studierenden der HMDK im tiefergelegten Bühnenraum... Wo sonst gibt es im besten Zuschauerkreis der Stadt solche Previews zu den Stars von morgen? Richtig: einfach nirgends. Auch richtig: Das Ganze ist wieder einmalig und unbezahlbar - denn noch (!) immer ist der Eintritt frei!

Freitag, 12. Juni 2026 im Studio des Wilhelma Theaters

Beginn ca. 21.50 Uhr (nach Ende der Vorstellung Katja Kabanova)