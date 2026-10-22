WTspäti im November

Hand aufs Herz!:Für einige Dinge im Leben ist es manchmal einfach zu spät. Zum Beispiel, wenn diese erwähnte eigene Hand auf Ihrem Herzen nichts mehr spürt. Dann brauchen Sie hier auch nicht weiterzulesen. Wenn es hingegen zwar Ihre Hand ist, aber nicht Ihr Herz, dann muss es nicht unbedingt zu spät sein. Und wenn es weder Ihre Hand noch Ihr Herz ist, dann klingt das immerhin dramatisch. Vielleicht auch tragisch. Vielleicht ja komisch. In jedem Fall so, als sollte man jetzt nicht weggehen. Denn je später der Abend, desto besser die Nacht. Zumindest im Theater. Da kommt das Beste zum Schluss. In diesem Fall – Hand aufs Herz – ist es der November WTspäti. Den darf man einfach nicht verpassen. Man lebt ja nur einmal. Und so ist es auch mit dem WTspäti. Jedes WTspäti Programm gibt es nur ein einziges Mal zu sehen. Und nur, wenn Sie, ja Sie, die/der gerade diese Zeilen liest, jetzt die einzig richtige Entscheidung treffen. Für den WTspäti. Fangen wir also an mit dem besseren Leben, nein, besseren THEATERerleben. Hier und heute. Nie umsonst. Immer kostenlos. Einzige Bedingung: Bitte niemandem weitersagen. Es ist nur wenig Platz im Studiotheater und der ist nur für die besten Gäste.