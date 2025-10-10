Es gibt immer wieder diese unsinnigen Ratgeber, die uns erklären, was wir gemacht haben sollten in unserem Leben. Schluss damit! Verschwenden wir keine Zeit mehr beim Vergleichen solcher Besserwissen-Rankings. Das Leben kann so einfach und klar sein. So vielfältig und aufregend anders. Unter dem Stichwort „WTspäti“ geht’s ab in ein ganz anderes Theatererlebnis. Diesmal besonders bunt: Kurze Kostproben aus mehreren Studiengängen der HMDK. Für Erstbesuchende besonders geeignet. Für Wiederholungstäter*innen so überraschend wie immer. Denn alles ist wie gewohnt: garantiert nur hier und heute! Ach so: Diese kulturlusterhaltenen Maßnahmen sind wie immer alles andere als umsonst – aber für Besucher köstlich kostenfrei.