Der einmalige Nachschlag im Studio des Wilhelma Theaters

Es gibt immer wieder diese unsinnigen Ratgeber, die uns erklären, was wir gemacht haben sollten in unserem Leben. Schluss damit! Verschwenden wir keine Zeit mehr beim Vergleichen solcher Besserwissen-Rankings. Das Leben kann so einfach und klar sein. So vielfältig und aufregend anders. Unter dem Stichwort „WTspäti“ geht’s ab in ein ganz anderes Theatererlebnis. Diesmal besonders bunt: Kurze Kostproben aus mehreren Studiengängen der HMDK. Für Erstbesuchende besonders geeignet. Für Wiederholungstäter*innen so überraschend wie immer. Denn alles ist wie gewohnt: garantiert nur hier und heute! Ach so: Diese kulturlusterhaltenen Maßnahmen sind wie immer alles andere als umsonst – aber für Besucher köstlich kostenfrei.

